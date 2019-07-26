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ABD'nin İngiltere Büyükelçis Johnson: Trump ve Johnson'un ilişkileri heyecan verici olacak

ABD'nin İngiltere Büyükelçisi Woody Johnson, ABD başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un ilişkilerinin heyecan verici olacağını söyledi.

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ABD'nin İngiltere Büyükelçisi Woody Johnson İngiliz medyasına verdiği röportajda, İngiltere Başbakanı Boris Jonhson ve ABD Başkanı Donald Trump'ın liderlik tarzında birçok ortak noktaları olduğunu ve işlerin yapılmasını istediklerini söyleyerek, Johnson'un başbakan olduktan sonra Trump ile ilişkilerinin heyecan verici olacağını belirtti. Johnson, "Yollarda engebeler olacak ancak ancak biz iki büyük ülkeyiz. Eğer ülkelerimize optimist bir şekilde bakarsak bu ülkedeki tüm insanları referandumda oy verdiğimiz bütün her şeye ve özgürlüğe taşıyacağız. Ben hem Trump'ın hem de yeni başbakanımızın istediğinin bu olduğuna inanıyorum" dedi. 
 
Trump, Johnson'ın başbakan olmasını memnuniyetle karşıladı, harika bir iş yapacağını ve hatta onun İngiltere'nin Trump'ı olduğunu söylemişti. Brexit'in destekçisi olan Trump, eski Başbakan Theresa May'ın AB ile müzakerelerini eleştirmişti. 

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