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Dünya

ABD'nin Irak'a saldırısı sonucu 8 Haşdi Şabi üyesi öldü

Irak'ta ABD saldırısında ölen İran destekli Haşdi Şabi üyesinin 8 olduğu, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 17:27 - Güncelleme:
ABD'nin Irak'a saldırısı sonucu 8 Haşdi Şabi üyesi öldü
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Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, Babil vilayetindeki Curf el-Sahar bölgesinde düzenlenen ABD hava saldırısında ölenlerin sayısının 8 olduğu, 4 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Haşdi Şabi Füzeler Müdürlüğü tarafından daha önce yapılan açıklamada, hava saldırısında Haşdi Şabi güçlerinden 3 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Haşdi Şabi üyelerinden 6 kişi için Bağdat'ta cenaze töreni düzenlendi.

Irak hükümeti de "egemenlik ihlali" olarak nitelendirdiği söz konusu saldırıyı kınamıştı.

Irak'taki Şii milis gruplar, İsrail'in Gazze'yi bombalamaya başladığı 7 Ekim'den bu yana ülkedeki ABD üslerine saldırılar düzenliyor.

ABD de ise Irak'taki Haşdi Şabi mevzilerini vurarak bu saldırılara karşılık veriyor.

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