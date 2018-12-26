ABD'nin Irak'ta iki yeni askeri üs kurduğu açıklandı

Irak'ın Anbar kenti konsey üyesi Farhan el-Duleimi, ABD ordusunun Irak-Suriye sınırında yer alan Anbar kentinde iki yeni askeri üs kurduğunu açıkladı.

İlk askeri üs Anbar'ın kuzeyinde yer alan El Kaim bölgesine kurulurken ikinci üs ise Irak'ın El Rutbah kentine kuruldu.

Anadolu Ajansı’na konuşan El Duleimi'ye göre, iki askeri üste bulunan ABD askerleri, Irak askerleri ile beraber ülkenin sınır güvenliğini sağlamaya çalışacak.

Irak hükümeti ve ABD ordusu konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, askeri üslerde askeri teçhizatın yanı sıra droneların da bulunduğu belirtiliyor.

Resmi makamlardan onay gelmesi durumunda ABD'nin Anbar'daki askeri üs sayısı 4'e çıkmış olacak.

SURİYE’DEN ÇEKİLEN ABD ASKERLERİ IRAK’A MI KONUŞLANACAK?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararı sonrası bu askerlerin eve dönüp dönmeyeceğiyle ilgili spekülasyonlar yapılırken, bölgeden çekilecek askeri personelin büyük bir kısmının Irak’ın Anbar ve Erbil bölgelerine konuşlandırılacağı konuşuluyor.

Hadi el Amiri ve Nuri el Maliki liderliğindeki Bina Koalisyonu üyelerinden Emir el Fayez, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin, Suriye’den çekilecek askerlerin Irak’a konuşlandırılması konusunu görüştüğünü belirtti.

Emir el Fayez, İran’a yönelik yaptırımlardan Bağdat’a üç aylık muafiyet tanıyan Vaşington yönetiminin, bunun karşılığında söz konusu askeri konuşlandırmayı talep ettiğini açıkladı.

Irak, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, ülkelerindeki ABD askerlerinin büyük bölümünün çekilmesi konusunda ABD’ye baskı yapmış ve bu konuda başarılı olmuştu. 2007 yılında Irak’ın Nisur Meydanı’nda katliam yapan ABD merkezli Blackwater şirketinin paralı askerleri, ülkedeki ABD varlığına karşı oluşan tepkide büyük rol oynamıştı.

IRAK'TA YAKLAŞIK 5 BİN ABD ASKERİ VAR

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta ortaya çıkmasının ardından DEAŞ'la mücadele koalisyonunun bir parçası olarak ABD, Irak'a 5 bine yakın askerini konuşlandırmıştı.

Operasyonlar sonrasında DEAŞ'ın elinde tuttuğu toprakların büyük bir kısmı güvenlik güçlerince geri alınmıştı.