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Dünya

ABD'nin Irak'taki askeri üslerine İHA saldırı

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Harir Askeri Hava Üssü ve ve Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

IHA18 Ekim 2023 Çarşamba 17:02 - Güncelleme:
ABD'nin Irak'taki askeri üslerine İHA saldırı
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Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde, ABD askerlerinin bulunduğu Harir Askeri Hava Üssü'ne İHA saldırısı düzenlendi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırının "Aksa Tufanı Destek Operasyonu" adlı bir grup tarafından üstlenildiği belirtildi. Grup tarafından yayınlanan bildiride, "Irak'ın kuzeyindeki ABD Harir Askeri Üssü'ne saat 12.00'de İHA ile saldırı düzenlendi" ifadeleri kullanıldı. Saldırıda ölü ve yaralı bildirilmezken, ABD'li güvenlik kaynakları saldırının püskürtüldüğünü açıkladı.

Öte yandan, ABD'li kaynaklara dayandırılan yerel basında çıkan haberlerde sabah saatlerinde Anbar ili yakınlarında yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne de saldırı düzenlediği ve söz konusu saldırının püskürtüldüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze'deki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ni hedef alan ve 471 kişinin öldüğü saldırının ardından, başta Bağdat olmak üzere birçok kentte İsrail ile ABD karşıtı protestolar düzenlenmişti.

  • Irak saldırısı
  • ABD üsleri
  • insansız hava aracı saldırısı

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