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Dünya

ABD'nin Irak'tan çekilmesi için vekillerin imzaladığı talep Meclis Hukuk Komisyonuna gönderildi

Irak Meclisine vekaleten Başkanlık eden Muhsin Mendelavi, yabancı güçlerin (ABD) Irak'tan çekilmesine ilişkin yasa teklifi için 100'den fazla vekilin imzaladığı talebi Meclis Güvenlik ve Savunma Komisyonuna gönderdi.

AA10 Şubat 2024 Cumartesi 21:35 - Güncelleme:
ABD'nin Irak'tan çekilmesi için vekillerin imzaladığı talep Meclis Hukuk Komisyonuna gönderildi
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Irak Meclisi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi için oturum düzenlendiği belirtildi.

Oturuma başkanlık eden Mendelavi, yabancı güçlerin Irak'tan çekilmesi için 100'den fazla vekilin imzaladığı talebi Meclis Güvenlik ve Savunma Komisyonuna gönderdi.

Mendelavi ayrıca hükümete, "yabancı güçlerin çekilmesi ve görevlerinin sonlandırılmasını" öngören 2020 yılı Meclis kararını da uygulama çağrısında bulundu.

Irak Meclisi, 5 Ocak 2020'de ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması yönünde karar almıştı.

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