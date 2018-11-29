Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook: İran'a askeri bir karşılık vermekte tereddüt etmeyeceğiz

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran'ın ABD'nin bölgedeki çıkarlarına saldırması durumunda, askeri bir karşılık vermekte tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özel Temsilci Hook, Washington'da düzenlenen "İran Rejiminin Vekil Gruplara Silah Desteği ve Devam Eden Füze Gelişimi" başlıklı panelde, İran'ın bölgede yaptığı faaliyetlere ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Hook, İran adına savaşan grupların, Yemen, Afganistan, Irak ve Suudi Arabistan'da İran'a ait silahlar kullandığını tespit ettiklerini belirterek, İran tehdidinin arttığını ve duruma yönelik harekete geçilmezse bölgede gerilim riskinin yükseleceğini vurguladı. 

İran'ın dünya çapında teröre verdiği desteğin arttığını ve bölgesel istikrarı baltaladığını öne süren Hook, İran destekli grupların, Basra ve Irak'taki ABD konsolosluklarına saldırı düzenlemesine atıfta bulunarak, "İran, ABD'nin bölgedeki çıkarlarına saldırırsa, askeri bir karşılık vermekte tereddüt etmeyeceğiz." dedi. 

Öte yandan Hook, Trump yönetiminin Orta Doğu'daki hedefinin "ABD müttefiklerini İran'a karşı bir pozisyona karşı kaydırmak" olduğunu ifade etti. 

İran'ın, 2007'den beri Afganistan'da Taliban'a silah desteğinde bulunduğunu belirten Hook, Tahran yönetimin teröre destek vermeye devam etmesi durumunda, çok daha fazla yaptırımla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ters yönden gelerek kazaya karışan araç sürücüsüne meydan dayağı

Ters yönden gelerek kazaya karışan araç sürücüsüne meydan dayağı

Cengiz Ünder bu golü kaçırınca İspanyol gazeteci coştu

Cengiz Ünder bu golü kaçırınca İspanyol gazeteci coştu

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA