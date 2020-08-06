ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook istifa etti

İHA 06 Ağustos 2020 Perşembe 22:27 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 22:27

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook görevinden istifa etti. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada söz konusu kararı duyurarak, "Brian Hook ABD’nin İran Özel Temsilciliği ve Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanlığı görevinden istifa etme kararı aldı" dedi. Bakan Pompeo, Hook’un Tahran yönetimine karşı tarihi sonuçlar elde ettiğini ve İran tarafından alıkonulan ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasını sağladığını belirtti. Pompeo açıklamasında Hook’u "güvenilir bir danışman ve iyi bir arkadaş" olarak nitelendirdi.

Öte yandan 52 yaşındaki Hook, 2018 yılının sonlarında ABD Dışişleri Bakanlığı’nda İran Özel Temsilciliği görevine başlamıştı.