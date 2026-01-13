ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'daki gösterilere ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.

İranlılara "resmi kurumları ele geçirme" çağrısında bulunan Trump, "Protesto gösterilerine devam edin, yardım yolda" dedi.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Trump şunları söyledi:

"İranlı vatanseverler, protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Büyük bir bedel ödeyecekler. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm toplantılarımı iptal ettim. Yardım yolda"