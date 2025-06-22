ABD'nin İran'daki üç nükleer tesisi B-2 bombardıman uçaklarının taşıdığı sığınak delici bombalarla vurması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. ABD'nin İran'a saldırılarına ilişkin ilk yorumlarda dünya çapında belirsizliğin arttığı ve "Trump'ın ülkesini yeni bir Orta Doğu savaşasına sürüklediği" vurgulandı.

"ABD'Yİ ORTADOĞU ÇATIŞMASINA ENJEKTE ETTİ"

ABD'nin The New York Times gazetesi, "İran'ı bombalama kararıyla Trump, ABD'yi Ortadoğu çatışmasına enjekte etti" başlıklı değerlendirmesinde, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesisi bombalayarak İsrail'in savaşına katıldığını, şimdi ise İran'ın misillemesine hazırlandığını aktardı.

"TRUMP ABD'Yİ YENİ BİR SAVAŞA SÜRÜKLEDİ"

Trump'ın "Yeni savaş yok" taahhüdünde bulunduğu hatırlatılan Almanya'nın haftalık siyaset dergisi Der Spiegel'in haberinde, Trump'ın ABD'yi yeni bir savaş sürüklediği yorumunda bulunuldu. "Bu, tarihi öneme sahip bir an" denilen haberde, şu ifadeler kullanıldı: "(Bu an) Trump'ın başkanlığını iyi ya da kötü anlamda şekillendirecek. Öte yandan, dikkatleri kesinlikle Trump'ın son dönemde tırmanan krizler ve eleştirilerle boğuştuğu gerçeğinden başka yere çekecek."

"TRUMP'IN İLK KİŞİSEL SAVAŞI"

Trump'n saldırılar ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımlara değinen haberde, "Trump'ın ilk kişisel savaşı olduğu ve bunu sosyal medya üzerinden yürüttüğü" ifade edildi. Trump'ın paylaşımları ile ilgili "Her şey kişisel, abartılı, duygu ve ilgi açlığıyla dolu... Genellikle eğlenceli, ama bu sefer varoluşsal ve gerçekten ürkütücü" denildi.

TRUMP'IN U DÖNÜŞÜ

"Trump'ın aniden U dönüşü yapmasını beraberinde getirdiğini" kaydeden France 24, Netanyahu İran'a saldırdığında Trump yönetiminin İran ile yeni görüşme hazırlığında olduğuna dikkat çekti. Haberde görüşlerine yer verilen Savunma Öncelikleri Askeri Analiz Direktörü Jennifer Kavanagh, "Trump'ın kendi diplomasi çabalarını yarıda kesmesi orta ya da uzun vadede bir anlaşma olmasını da çok daha zorlaştırıyor. İran'ı artık Trump'ın sözlerine güvenmeye ya da taviz vemenin İran'ın çıkarına olacağına inanmaya teşvik eden hiçbir şey yok" dedi.

ÇİN MEDYASI: ABD, IRAK'TAKİ HATASINI İRAN'DA TEKRAR EDİYOR

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN), saldırıların ardından yayımladığı yorum yazısında, ABD'nin İsrail ile İran arasındaki savaşı sonlandırmak üzere savaşa başvurduğu, bunun halihazırda kırılgan durumdaki Orta Doğu'da tehlikeli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

Orta Doğu'nun ittifaklar, düşmanlıklar ve vekalet çatışmalarından oluşan karmaşık mozaik olduğu vurgulanan yazıda, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine ve askeri altyapısına yönelik saldırılarının yalnızca İran'ın değil onun bölgesel müttefikleri ve vekil güçlerinin misillemelerini kışkırtabileceği ve daha geniş bölgesel savaşı tetikleyebileceğine işaret edildi.

Yazıda, İran ve Rusya gibi bölgedeki diğer büyük oyuncuların ABD'nin saldırılarına nasıl tepki vereceğinin halen bilinmediğinin altı çizildi.

Tarihin, Orta Doğu'daki askeri müdahalelerin uzayan çatışmalar ve bölgesel istikrarsızlık gibi öngörülemeyen sonuçlara yol açtığını çok defa gösterdiğine işaret edilen yazıda şunlar kaydedildi:

"ABD, 2003'te çarpıtılmış istihbarata dayanarak Irak'ı işgal etti. Sonuç ne oldu? Washington'ın müdahalesi felakete yol açtı, bölgeyi isyanlara ve mezhep çatışmasına sürükledi. İşgal sonrası Irak, 20 yıl sonra hala tutarlı bir yönetim yapısının olmaması, milis güçlerin yükselişi ve ABD'nin çözemediği diğer sorunlarla uğraşıyor. Şimdi, (Donald) Trump yönetimi aynı hataları, Irak'tan üç kat büyük İran'da tekrar mı edecek?"

Yazıda askeri cepheleşme yerine diyalog ve müzakereye hala fırsat olduğu, bunun Orta Doğu ve dünyada istikrar için tek umut olduğu vurgulandı.