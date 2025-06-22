İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2025 Pazar / 26 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7257
  • EURO
    45,7856
  • ALTIN
    4297.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin İran'ı bombalaması dünya basınında: Ülkesini yeni savaşa sürükledi
Dünya

ABD'nin İran'ı bombalaması dünya basınında: Ülkesini yeni savaşa sürükledi

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan, İran'ın ise misillemeleriyle devam ettirdiği savaşa ABD'de dahil oldu. ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırması dünya basınında da yer aldı. Trump yönetiminin ise İran'daki üç nükleer tesisi vurması hem kendi ülkesinde hem de tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. ABD'nin İran'ı bombalaması manşetlere taşınırken, “Trump, ülkesini yeni bir Orta Doğu savaşasına sürükledi.” ifadeleri kullanıldı.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2025 Pazar 09:57 - Güncelleme:
ABD'nin İran'ı bombalaması dünya basınında: Ülkesini yeni savaşa sürükledi
ABONE OL

ABD'nin İran'daki üç nükleer tesisi B-2 bombardıman uçaklarının taşıdığı sığınak delici bombalarla vurması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. ABD'nin İran'a saldırılarına ilişkin ilk yorumlarda dünya çapında belirsizliğin arttığı ve "Trump'ın ülkesini yeni bir Orta Doğu savaşasına sürüklediği" vurgulandı.

"ABD'Yİ ORTADOĞU ÇATIŞMASINA ENJEKTE ETTİ"

ABD'nin The New York Times gazetesi, "İran'ı bombalama kararıyla Trump, ABD'yi Ortadoğu çatışmasına enjekte etti" başlıklı değerlendirmesinde, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesisi bombalayarak İsrail'in savaşına katıldığını, şimdi ise İran'ın misillemesine hazırlandığını aktardı.

"TRUMP ABD'Yİ YENİ BİR SAVAŞA SÜRÜKLEDİ"

Trump'ın "Yeni savaş yok" taahhüdünde bulunduğu hatırlatılan Almanya'nın haftalık siyaset dergisi Der Spiegel'in haberinde, Trump'ın ABD'yi yeni bir savaş sürüklediği yorumunda bulunuldu. "Bu, tarihi öneme sahip bir an" denilen haberde, şu ifadeler kullanıldı: "(Bu an) Trump'ın başkanlığını iyi ya da kötü anlamda şekillendirecek. Öte yandan, dikkatleri kesinlikle Trump'ın son dönemde tırmanan krizler ve eleştirilerle boğuştuğu gerçeğinden başka yere çekecek."

"TRUMP'IN İLK KİŞİSEL SAVAŞI"

Trump'n saldırılar ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımlara değinen haberde, "Trump'ın ilk kişisel savaşı olduğu ve bunu sosyal medya üzerinden yürüttüğü" ifade edildi. Trump'ın paylaşımları ile ilgili "Her şey kişisel, abartılı, duygu ve ilgi açlığıyla dolu... Genellikle eğlenceli, ama bu sefer varoluşsal ve gerçekten ürkütücü" denildi.

TRUMP'IN U DÖNÜŞÜ

"Trump'ın aniden U dönüşü yapmasını beraberinde getirdiğini" kaydeden France 24, Netanyahu İran'a saldırdığında Trump yönetiminin İran ile yeni görüşme hazırlığında olduğuna dikkat çekti. Haberde görüşlerine yer verilen Savunma Öncelikleri Askeri Analiz Direktörü Jennifer Kavanagh, "Trump'ın kendi diplomasi çabalarını yarıda kesmesi orta ya da uzun vadede bir anlaşma olmasını da çok daha zorlaştırıyor. İran'ı artık Trump'ın sözlerine güvenmeye ya da taviz vemenin İran'ın çıkarına olacağına inanmaya teşvik eden hiçbir şey yok" dedi.

ÇİN MEDYASI: ABD, IRAK'TAKİ HATASINI İRAN'DA TEKRAR EDİYOR

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN), saldırıların ardından yayımladığı yorum yazısında, ABD'nin İsrail ile İran arasındaki savaşı sonlandırmak üzere savaşa başvurduğu, bunun halihazırda kırılgan durumdaki Orta Doğu'da tehlikeli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

Orta Doğu'nun ittifaklar, düşmanlıklar ve vekalet çatışmalarından oluşan karmaşık mozaik olduğu vurgulanan yazıda, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine ve askeri altyapısına yönelik saldırılarının yalnızca İran'ın değil onun bölgesel müttefikleri ve vekil güçlerinin misillemelerini kışkırtabileceği ve daha geniş bölgesel savaşı tetikleyebileceğine işaret edildi.

Yazıda, İran ve Rusya gibi bölgedeki diğer büyük oyuncuların ABD'nin saldırılarına nasıl tepki vereceğinin halen bilinmediğinin altı çizildi.

Tarihin, Orta Doğu'daki askeri müdahalelerin uzayan çatışmalar ve bölgesel istikrarsızlık gibi öngörülemeyen sonuçlara yol açtığını çok defa gösterdiğine işaret edilen yazıda şunlar kaydedildi:

"ABD, 2003'te çarpıtılmış istihbarata dayanarak Irak'ı işgal etti. Sonuç ne oldu? Washington'ın müdahalesi felakete yol açtı, bölgeyi isyanlara ve mezhep çatışmasına sürükledi. İşgal sonrası Irak, 20 yıl sonra hala tutarlı bir yönetim yapısının olmaması, milis güçlerin yükselişi ve ABD'nin çözemediği diğer sorunlarla uğraşıyor. Şimdi, (Donald) Trump yönetimi aynı hataları, Irak'tan üç kat büyük İran'da tekrar mı edecek?"

Yazıda askeri cepheleşme yerine diyalog ve müzakereye hala fırsat olduğu, bunun Orta Doğu ve dünyada istikrar için tek umut olduğu vurgulandı.

  • ABD saldırısı
  • İran nükleer
  • Trump Orta Doğu

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.