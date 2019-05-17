''ABD’nin İran’la savaşa girmemesini umuyorum”

ABD’li bir yetkilinin ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanlarına ABD’nin İran’la savaşa girmek istemediğini söylediğini iddia etti. Trump’ın ABD’nin bölgedeki çıkarlarının korunmasını istediği kaydedildi. ABD istihbaratı, İran’ın ve yandaşlarının askeri faaliyetlerini artırarak bölgedeki Amerikan hedeflerine tehdit oluşturduğunu ortaya koymuştu.

Trump 2016 başkanlık seçimini Afganistan ve Irak’taki yüksek maliyetli savaşlardan uzak duracağı sözünü vererek kazanmıştı. ABD, bu yılbaşında da Suriye’den askerlerini geri çekme emri vermesine rağmen bir kısım ABD askeri halen Suriye’de bulunuyor.

Trump Perşembe günü İsviçre Cumhurbaşkanı Ueli Maurer ile görüşürken habercilere yaptığı açıklamada, ABD’nin İran ile savaşa doğru gitmediğini umduğunu ifade etti. İsviçre, ABD ile İran arasında diplomatik ilişki olmadığı için Washington ile Tahran arasında irtibat sağlıyor.

GERİLİM ARTTI

ABD’in İran körfezine savaş gemilerini göndermesi üzerine bölgede gerilim arttı. Körfezde dört petrol tankerinin saldırıya uğraması üzerine ABD, Bağdat’taki bazı diplomatik personelini geri çekmişti.

Beyaz Saray Milli Güvenlik Konseyi sözcüsü Garret Marquis, "Başkan net. Amerika Birleşik Devletleri İran ile askeri bir ihtilaf çıkmasını istemiyor. Başkan Trump, İran liderliğiyle görüşmelere açık. Ancak İran’ın 40 yıldır sürdürdüğü tavır şiddet. Ve biz bölgede ABD’nin personel ve çıkarlarını koruyacağız” dedi.

Adının açıklanmasının istemeyen ABD’li iki yetkilinin, Amerika’nın İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan 2015 yılında çekilmesinden bu yana Trump’ın İran’la diplomatik bir yol takip etmek isteğini, bunu kamuoyu önünde söylediğini ancak Beyaz Saray’ın John Bolton gibi bazı danışmanlarının savaş istemelerinden kaygı duyduğunu özel olarak söylediğini iddia etti.

Pentagon’un körfez bölgesine nispeten küçük bir rakam olan 120 bin askeri gönderme seçeneğine hazırlandığı kaydedildi.