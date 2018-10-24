ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Artık statü değişti, şu anda büyük kardeş İsrail'dir

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman Tel Aviv'de Kuzey Amerika Yahudi Federasyonu Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "İsrail'in savunucusu olduğunu" belirtti.

Aynı zamanda ABD ve İsrail arasındaki statünün de değiştiğini belirterek, "İsrail artık küçük kardeş değil, İsrail şu anda büyük kardeş" dedi.