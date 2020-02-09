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Dünya

ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Yahudi yerleşimlerinin ''ilhakının'' zamanlamasında çark etti

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını açıklamasının ardından İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini istediği zaman 'ilhak' edebileceği yönündeki açıklamasında geri adım attı.

AA09.02.2020  15:22 - Güncelleme: 09.02.2020  15:30

Friedman, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Trump'ın açıkladığı sözde barış planı ve Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakı konularında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ile ABD'nin ortaklaşa kuracağı komisyonun haritalandırma süreci tamamlanmadan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhak edilmemesi uyarısında bulunan Friedman, "Komisyonun çalışmaları bitmeden önce yapılacak herhangi bir tek taraflı işlem, planı ve ABD'nin ilhakı tanıması ihtimalini tehlikeye atar." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta düzenlediği ortak basın toplantısında açıkladığı sözde barış planında Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

Trump'ın açıklamasından kısa süre sonra Friedman, "İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmek için beklemesine gerek yok" açıklaması yapmıştı.

Başbakan Netanyahu da 2 Şubat'taki İsrail kabine toplantısında Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakını" oylamaya sunacağını açıklamıştı.

Sözde barış planının mimarlarından Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ise Washington ile Tel Aviv'in ABD'nin haritalar üzerinde çalışacak teknik bir ekip kurulması konusunda anlaştığını, bu sürecin 2-3 ay sürebileceğini kaydetmişti.

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