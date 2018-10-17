ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden yasa dışı Yahudi yerleşim birimine resmi ziyarette bulundu

Büyükelçi Friedman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim birimini ziyaret ederek, burada düzenlenen programda İsrailli ve Filistinli iş adamları ile bir araya geldiğini belirtti.

Yerel basında çıkan haberlerde, ilk kez bir ABD'li büyükelçinin uluslararası hukuka göre "işgal altındaki Filistin toprağı" kabul edilen Batı Şeria'daki bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimini resmi olarak ziyaret ettiğine dikkat çekildi.

Friedman, her ne kadar ziyaretinde Filistinli ve İsrailli iş adamları ile buluştuğunu açıklasa da ABD Büyükelçisi'nin asıl amacının yasa dışı Yahudi yerleşimlerine desteğini göstermek olduğu yorumları yapıldı.

"Kırmızı çizgiyi çiğnedi"

ABD merkezli "J Street" isimli barış yanlısı Yahudi lobi kuruluşu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Friedman'ın yasa dışı Yahudi yerleşim birimine "ABD Büyükelçisi" sıfatıyla katılmasına tepki gösterdi.

J Street'in açıklamasında, "Friedman'ın ziyareti gibi eşi benzeri görülmemiş davranışlarla Donald Trump yönetiminin, bugün ya da gelecekte Filistin-İsrail meselesinde gerçekte iki devletli çözümü desteklemekten yana olmadığını gösterdiği" dile getirildi.

Trump yönetiminin Yahudi yerleşim yerlerini desteklediğine yönelik açık mesaj vermeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Büyükelçi Friedman, Batı Şeria'daki bir yerleşim yerinde düzenlenen programa resmi olarak katılarak ABD'nin uzun zamandır süregelen iki taraflı politikasına ait bir kırmızı çizgiyi daha çiğnedi." ifadelerine yer verildi.

Yahudi asıllı olan David Friedman, İsrail'in yeni yerleşim yerleri inşa etmesi ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına verdiği desteğinin yanı sıra İsrail ile çok yakın ilişkilere sahip bir isim olarak biliniyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor