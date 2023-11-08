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Dünya

ABD'nin İsrail'e desteği nedeniyle Beyaz Saray'ın davetini reddetti

Kanadalı şair Rupi Kaur, Beyaz Saray'ın Diwali (Işık) Bayramı kutlamalarına davetini, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına desteği nedeniyle reddetti.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 11:20 - Güncelleme:
ABD'nin İsrail'e desteği nedeniyle Beyaz Saray'ın davetini reddetti
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Hint asıllı Kaur, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "toplu cezalandırmayı destekleyen bir kurumun davetini kabul edemeyeceğini" duyurdu.

Paylaşımında Kaur, kendini Başkan Joe Biden yönetiminin eylemlerini aklamak için kullandırmayacağını kaydetti.

ABD hükümetini Filistinlilere yönelik "soykırımı" meşrulaştırmaya çalışmakla suçlayan Kaur, daveti geri çevirirken ülkedeki Güney Asya kökenlileri de hükümetten hesap sormaya davet etti.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris tarafından düzenlenen etkinliğin bugün başlaması bekleniyor.

- DİWALİ IŞIK BAYRAMI

Hindu inancına göre, Diwali Işık Bayramı, iyinin kötüye galip gelmesini temsil ediyor.

Bayramın kutlandığı ülkelerde Hindular, iyiliğin kazanmasını temsilen havai fişek ve maytaplarla ışıklı gösteriler düzenliyor.

Bina ve sokaklarını özel ışıklarla donatan Hindular, bayrama girerken kötülüklerden arınmak için de vücutlarını biber, susam veya Hindistan cevizi yağıyla yıkıyor.

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