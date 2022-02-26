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Dünya

ABD'nin Karadeniz'deki gözü yakalandı

ABD'nin Ukrayna'daki Rus askeri faaliyetleri insansız hava araçlarıyla yakından izlediği görüldü. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları, günlerdir Karadeniz üzerinde tur atıyor. Karadeniz üzerindeki uçuşların tamamen azalmasının ardından net fark edilen bu casus uçaklardan birisi Forte 11 koduyla izlenmeye başlandı.

NTV26 Şubat 2022 Cumartesi 08:28 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 08:28
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ABD'nin Karadeniz'deki gözü haline gelen casus uçak, Malta açıklarından havalandıktan sonra Forte11 koduyla Karadeniz'de tur atıyor.

Kıtalararası uçuş yeteneği olan uçak insansız hava aracı, çok yüksek irtifalardan keşif ve gözlem yapabiliyor.

Flightradar'daki bilgilere göre uçak, saatlerdir Karadeniz üzerinde uçuyor ve belirli bir mesafe dışında Ukrayna'ya yanaşmıyor.

Casus uçağı olarak bilinen uçağı, Türk hava sahasına girmeden Bulgaristan üzerinden, Edirne'den çok uzak bir mesafeden geçerek Karadeniz'e girdiği görülüyor. Uçak Odessa açıklarında sürekli gezerek bölgeyi kontrol ediyor. Novorisk açıklarına kadar da giden uçak, son uçuşunda Odessa'ya yoğunlaşmış durumda.

Uçağın, gözlem ve keşif faaliyetine rağmen, uçuk bilgilerini ve kimliğini gizlemeden çalışmasını sürdürmesi ise dikkat çekiyor. Uçak, Karadeniz üzerindeki tek hava taşıtı olarak görülüyor.

(Radar kayıt kaynağı: Flightradar24)

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