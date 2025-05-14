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Dünya

ABD'nin kararını gözyaşlarıyla karşıladı! Türkiye'ye teşekkür etti

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, ABD yaptırımlarının kalkacağı haberini katıldığı canlı yayında gözyaşlarıyla karşıladı. Bakan Şaar, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere teşekkür etti.

AA14 Mayıs 2025 Çarşamba 06:47 - Güncelleme:
ABD'nin kararını gözyaşlarıyla karşıladı! Türkiye'ye teşekkür etti
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Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Şam'a yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmasının ardından katıldığı bir televizyon programında gözyaşlarına hakim olamadı.

Şaar, Trump'ın Şam'a yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmasının ardından Al Arabiya televizyonunun canlı yayınına katıldı.

Bakan Şaar'ın, "Hak yerini buldu. Bu karar, milyonlarca Suriyelinin beklediği bir karardı. Dünya bunu bekliyordu. Adil, insani ve insaflı bir karar bu. Suudi Arabistan'a, Katar'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Suriye liderliğine teşekkür ederim." açıklamasını yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönünde talimat vereceğini ve bunun Suriye için yeni bir başlangıç imkanı olacağını ifade etmişti.

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