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Dünya

ABD'nin Kazakistan Büyükelçisi görevi bıraktı

ABD'nin Astana Büyükelçisi Daniel Rosenblum, görevi bıraktığını duyurdu. Yeni büyükelçi atanana kadar ABD'nin Kazakistan misyonunu Rosenblum'un yardımcısı Deborah Robinson üstlenecek.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 10:59 - Güncelleme:
ABD'nin Kazakistan Büyükelçisi görevi bıraktı
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ABD'nin Astana Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Büyükelçi Rosenblum'un istifa kararını Kazakistan hükümetine bildirdiği ve 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Büyükelçi Rosenblum'un ABD Dışişleri Bakanlığındaki 28 yıllık başarılı kariyerini uzun süre düşündükten sonra sonlandırma kararı aldığı ve ABD'nin güçlü ve büyüyen ilişkiler kurduğu bir ülkede hizmet etme fırsatı verdiği için Kazakistan'a teşekkür ettiği belirtildi.

Yeni büyükelçi atanana kadar ABD'nin Kazakistan misyonunu Rosenblum'un yardımcısı Deborah Robinson üstlenecek.

Daniel Rosenblum, Kasım 2022'de ABD'nin Astana Büyükelçisi olarak göreve başlamıştı.

  • ABD Büyükelçisi
  • Daniel Rosenblum
  • Deborah Robinson

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