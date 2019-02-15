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ABD'nin Kerkük'e takviye güç gönderdiği iddia edildi

Irak'taki askeri varlığı üzerinde ciddi tartışmaların yaşandığı ABD'nin, Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'ne takviye güç gönderdiği iddia edildi.

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Irak Başbakanlığına bağlı ve çoğunlukla Şiilerden oluşan Haşdi Şabi'nin Kuzey Bölgesi Sorumlusu Muhammed Mehdi Bayatlı, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin ağır silahlar ve zırhlı araçlarla K1 Askeri Üssü'ne takviye güç gönderdiğini ileri sürdü.

ABD'nin Kerkük'teki asker sayısının Enbar'daki Aynu'l Esed Üssü'ne eş değer konumda olduğunu söyleyen Bayatlı, Bağdat yönetiminden askerlerin hangi gerekçeyle kentte varlık gösterdiğini açıklamasını istedi.

Bayatlı, ABD'li askerlerin Kerkük'ün çevresiyle Havice ilçesi kırsalında birkaç defa devriye gezdiği bilgisini de verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık'ta Iraklı yetkililerden habersiz Enbar'daki askeri üsse yaptığı ziyarette Amerikan güçlerinin ülkeden çıkmayacağını açıklamıştı. Trump, daha sonra yaptığı açıklamada, askerlerinin Irak-Suriye sınırı üzerinde İran'ın faaliyetlerinin gözleyeceğini belirtmişti.

Trump'ın bu açıklamasından sonra İran'a yakın Iraklı Şii liderler, ABD'nin ülkedeki varlığına daha sert tepki göstermişti.

Şii lider Mukteda es-Sadr öncülüğündeki Sairun Koalisyonu, İran'a yakınlığıyla bilinen Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih grubu ve eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ocak ayında ülkedeki ABD ve diğer yabancı güçlerin çıkarılmasını öngören yasa tasarısı hazırlamıştı.

ABD'NİN IRAK'TAKİ ASKERİ VARLIĞI

ABD, 2003'te işgal ettiği Irak'ta yaklaşık 165 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatı üzerine tüm askerlerini Irak'tan çekmişti.

Ancak terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine ABD yeniden askerlerini Irak'a gönderdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı son verilere göre, iki ülke arasında 2014'te imzalanan askeri stratejik anlaşma uyarınca Irak'ta 5 bini aşkın ABD askeri bulunuyor.

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