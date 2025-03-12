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Dünya

ABD'nin Kiev'e ateşkes teklifi... Rusya: Biz acele etmek istemiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya '30 günlük acil ateşkes' içeren teklifine ilişkin ABD'den bilgilendirme beklediklerini belirterek 'Biz acele etmek istemiyoruz.' dedi.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 13:22 - Güncelleme:
ABD'nin Kiev'e ateşkes teklifi... Rusya: Biz acele etmek istemiyoruz
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Peskov, başkent Moskova'da, ABD'nin Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifine ve gündemdeki bazı diğer konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ile nadir toprak elementleri konusunda işbirliği yapılabileceğine yönelik açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Peskov, "Bu konuda fırsatlar var ancak henüz istişare yürütülmüyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Putin arasında olası bir görüşmeye ilişkin konuşan Peskov, "Böyle bir ihtiyaç ortaya çıkarsa çok hızlı bir şekilde organize edilecektir. ABD ile iletişim kurmak için mevcut kanallar bunu oldukça kısa sürede yapmayı mümkün kılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Peskov, Rusya tarafının ABD'nin Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifine yönelik yaklaşımıyla ilgili bir soruyu, "Biraz acele ediyorsunuz. Biz acele etmek istemiyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, bu konuda bizi bilgilendireceklerini söyledi. Yorum yapmadan önce ABD tarafını dinlememiz gerekiyor." şeklinde yanıtladı.

ABD ile Rusya arasında yakın zamanda bir görüşme planlandığı bilgisini paylaşan Peskov, görüşmenin hangi yetkililerin arasında yapılacağına yönelik soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Rus ordusunun son dönemde Kursk bölgesinde hızlanan ilerleyişine ilişkin konuşan Peskov, "Ordumuzun ilettiği veriler, birliklerimizin Kursk bölgesinde başarılı bir şekilde ilerlediğini ve militanların kontrolü altındaki bölgeleri kurtardığını gösteriyor. Süreç iyi ilerliyor." ifadelerini kullandı.

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