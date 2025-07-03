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Dünya

ABD'nin kirli oyunu deşifre oldu: Paralı askerleriyle katletmişler

Eski AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, ABD paralı askerlerinin Gazze'de açlıkla mücadele eden 550 Filistinliyi öldürdüğünü açıklayarak, AB Konseyi ve Komisyonunu sessizlikle suçladı.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 21:30 - Güncelleme:
ABD'nin kirli oyunu deşifre oldu: Paralı askerleriyle katletmişler
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Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bir ayda, açlık çeken 550 Filistinli, Gazze İnsani Yardım Vakfının belirttiği noktalarda yiyecek almaya çalışırken ABD paralı askerleri tarafından öldürüldü." ifadesini kullandı.

Bunu "korkunç bir şey" olarak tanımayan Borrell, AB Konseyi ve Komisyonunu etiketleyerek, "Gazze'deki suçlara karşı herhangi bir eyleme geçmek için isteksiz kalmaya devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

İspanyol siyasetçi Borrell, 7 Ekim 2023'te başlayan olaylarda İsrail'e karşı AB yönetiminden farklı bir tutum ve söylem benimsemişti.

AB üye ülkelerini İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerini kınama ve ateşkes çağrısı yapma noktasında birleştirmeye çalışan Borrell, Ursula von der Leyen başkanlığındaki Komisyonu sert biçimde eleştirmişti.

Borrell, görevi 1 Aralık 2024'te Kaja Kallas'a devretmişti.

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