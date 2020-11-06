İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Kasım 2020 Cuma / 20 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5412
  • EURO
    10,139
  • ALTIN
    533.254
  • BIST100
    1191.96
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin kirli yüzü ortaya çıktı: Ordudan terör örgütüne övgü
Dünya

ABD'nin kirli yüzü ortaya çıktı: Ordudan terör örgütüne övgü

ABD'li DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü terör örgütü SDG'ye övgü yağdırdı.

DHA06 Kasım 2020 Cuma 18:11 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 18:11
ABONE OL

ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'ye övgüler yağdırdı.

ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD ve SDG'ye verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi. ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından terör örgütüne övgüler yağdırdı. Marotto yaptığı paylaşımda “Altı yıl önce DEAŞ, Kobani'nin yüzde 60'ını kontrol ediyordu, ancak SDF (PKK/YPG) teslim olmadı ve şehri ele geçirdi. DEAŞ'ı mağlup etme misyonumuza devam ederek onları onurlandırıyoruz. SDF ve bileşenleri, DEAŞ'ı yenme misyonunda gururlu bir miras oluşturdu” dedi.

BİR ÖNCEKİ KOMUTAN AĞLAMIŞTI

Eylül ayında görevine veda eden DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins bölgeden ayrılmadan önce, terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'nin sözde yöneticileriyle bir araya gelmişti. Caggins, terör örgütü SDG'nin sözcüsü Mustafa Bali düzenlediği basın toplantısında yaptığı veda konuşmasında terör örgütüne destek veremeyeceği için gözyaşlarına hakim olamamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.