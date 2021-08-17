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  • ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Norland, Libya'daki siyasi figürlerin halk için uzlaşması gerektiğini söyledi
Dünya

ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Norland, Libya'daki siyasi figürlerin halk için uzlaşması gerektiğini söyledi

ABD'nin Libya Özel Temsilcisi ve Trablus Büyükelçisi Richard Norland, Libya'daki siyasi figürlerin, halkın adil ve özgür seçim beklentilerini karşılayabilmek için gerekli uzlaşmayı sağlaması gerektiğini belirtti.

AA17 Ağustos 2021 Salı 10:35 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 10:36
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Norland, Mısır, Türkiye ve Fas'ı 10-16 Ağustos arasında ziyaret ederek üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmelerde, 24 Aralık'ta yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için ihtiyaç duyulan yasal çerçevenin ve anayasal zeminin tesisinin aciliyetine odaklanan Norland, istikrarlı, birleşik ve demokratik Libya konusunda gerekli bir adım olarak Libyalı önemli figürlerin, halkın adil ve özgür seçim beklentilerini karşılayabilmek için gerekli uzlaşmayı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Norland ayrıca ülkede siyaset ve güvenlik süreci konusunda devam eden gelişme ve istikrarın daha büyük ekonomik fırsatlar, yabancı yatırımlar ve Libyalıların refahına öncülük edeceğinin altını çizdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile de görüşen Norland, Libya halkının, liderlerini açık ve demokratik bir süreçle seçmesine yönelik ABD'nin desteğini dile getirdi.

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