ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland oldu

AA 10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:46 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:46

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Norland, ABD Libya Özel Temsilcisi olarak Libyalıların öncülüğündeki kucaklayıcı ve çatışmayı sonlandırmak üzere BM nezdinde müzakere edilmiş siyasi çözüme uluslararası desteği artırmaya yönelik ABD çabalarına liderlik edecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 2019'dan bu yana Tunus'ta Libya Dış Misyonu Misyon Şefi olarak görev yapan Norland'ın, ABD ve ortakları ile birlikte Libya'daki dış güçlerin çıkarılması için çalışacağı kaydedildi.