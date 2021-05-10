İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2021 Pazartesi / 28 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2824
  • EURO
    10,0871
  • ALTIN
    488.932
  • BIST100
    1460.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland oldu
Dünya

ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland oldu

ABD'nin Libya Misyon Şefi Richard Norland'ın, Dışişleri Bakanlığı Libya Özel Temsilcisi olarak atandığı bildirildi.

AA10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:46 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:46
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Norland, ABD Libya Özel Temsilcisi olarak Libyalıların öncülüğündeki kucaklayıcı ve çatışmayı sonlandırmak üzere BM nezdinde müzakere edilmiş siyasi çözüme uluslararası desteği artırmaya yönelik ABD çabalarına liderlik edecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 2019'dan bu yana Tunus'ta Libya Dış Misyonu Misyon Şefi olarak görev yapan Norland'ın, ABD ve ortakları ile birlikte Libya'daki dış güçlerin çıkarılması için çalışacağı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.