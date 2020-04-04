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Dünya

ABD'nin Maryland eyaletinde 5 bebekte Kovid-19 tespit edildi

ABD'nin Maryland eyaletinde biri 1 aylık, 5 bebekte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

AA04 Nisan 2020 Cumartesi 07:44 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 07:44
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Maryland Valisi Larry Hogan yaptığı günlük basın toplantısında, eyaletteki 1 yaşından küçük 5 bebeğin Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını duyurdu.

Bebeklerin en küçüğünün henüz 1 aylık olduğuna işaret eden Hogan, "Gerçek şu ki bu hastalık hiçbir ayrım gözetmiyor, kimse dokunulmaz değil." değerlendirmesinde bulundu.

Maryland'de şu anda 2 bin 758 kişide Kovid-19'a rastlanırken, 42 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hogan, geçen hafta yaptığı açıklamada Maryland ve Virginia da dahil başkent Washington ve çevresinin Kovid-19 salgının ABD'deki yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunmuştu. 

Egzersizi internet aracılığıyla evlere taşıyorlar

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