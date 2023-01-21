ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), Meksika sınırında durdurulan düzensiz göçmenlerin sayısının, Aralık 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 251 bin 487 olduğunu açıkladı.

CBP'nin verilerine göre, durdurulan Kübalı göçmenlerin sayısı Aralık 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak sınırda 43 bine ulaştı. Sınırlarda durdurulan Nikaragualı düzensiz göçmenlerin sayısı ise 35 bin oldu.

Diğer yandan Venezuelalı düzensiz göçmen sayısının da oldukça azaldığı görüldü.

CBP'nin komisyon üyesi vekili Troy Miller da son alınan önlemlerle ülkenin yasa dışı göçmen konusunda istediği etkiyi alabileceğine işaret etti.

Başkan Biden, 5 Ocak'ta Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan göçmenlerin, acil insani gerekçelerle, geçici süre ülkede kalmasına izin veren karar kapsamında ABD'ye alınabileceğini söylemişti.

Biden, bu kapsamda ayda yaklaşık 30 bin göçmenin kabul edileceğini belirterek, göçmenlerin çevrim içi başvuru yapmaları, uçak biletlerini ödemeleri ve finansal sponsor bulmaları halinde 2 yıl ülkede yaşamalarına ve çalışmalarına izin verileceğini kaydetmişti.