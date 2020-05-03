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Dünya

ABD'nin Meksikalı üreticilere baskı uyguladığı öne sürüldü

Meksika'da üretim yapan fabrikaların, koronavirüse rağmen ABD tarafından üretim yapamaya zorlandığı ileri sürüldü. Meksika'da üretim tesisleri bulunan çok uluslu firmalarının, koronavirüs salgınının fabrikalarında yayılmasına rağmen üretim yapması dikkat çekti.

DHA03 Mayıs 2020 Pazar 10:35 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 10:38
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Meksika’da bulunan ve ABD’ye yiyecek ve diğer malzeme sağlayan fabrikalarda, koronavirüs görülmesine rağmen çalışanların işe gelmeye zorlandıkları ileri sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük üreticiler için lobi yapan bir grup tarafından, Meksika sınırında üretim yapan büyük fabrikalara baskı uyguladıkları ve halk sağlığının önemsemeyerek üretim yaptırdıkları ifade edildi. İşçilerin, işlerinden olmamak için zorunlu olarak işe geldikleri vurgulandı.

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ABD’nin Meksika Büyükelçisi Christopher Landau tarafından yayınlanan sosyal bir mesaj bu iddiayı doğruladı. Büyükelçi Landau mesajında büyük şirketlerin çalışmayan fabrikaları kapatması halinde bu firmaların başka yerlere gideceğini vurguladı. Meksika’da bulunan ve ABD’yi besleyen bu fabrikaların aslında iki ülkenin birbirine ne kadar ihtiyacı olduğunu gösterdi.

ABD’nin sınır komşusu Meksika’da koronavirüs vaka sayılarında artış gözlemlendi. Meksika’da koronavirüs vaka sayısı 22 bin 088 olurken, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 061 oldu.

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