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ABD'nin MiG-35 korkusu: Rusya’da kullanılan en etkili avcı uçağı

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), Rusya’nın yeni çok amaçlı avcı uçağı MiG-35’in çok kısa sürede ABD yapımı F-35 uçağıyla rekabet eder hale geleceğini yazdı.

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NI'de Mark Episkopos imzasını taşıyan makalede, Rusya’nın benzersiz teknik özellikleri için ‘4++’ nesline dahil edilen yeni avcı uçağı MiG-35’in, çok yakın gelecekte ABD’nin F-35 avcı uçağı ile rekabet edebileceği belirtildi.
 
Yeni MiG-35’in üzerinde 9 süspansiyon noktasının bulunduğu belirtilen yazıda, bu sayede uçağın ateş gücü bakımından selefi MiG-29’dan çok daha üstün olduğu, ayrıca bu hava aracının daha gelişmiş bir şasi ve yüksek mukavemeti olan çerçeve ile donatıldığı vurgulandı.
 
“MiG-35, hedeflere lazer aydınlatmasıyla ve GLONASS (uydu sistemi) ile kilitlenen TV güdümlü KAB-500 uçak bombaları ile tamamen uyumlu ve bu nedenle en yoğun çatışmalara katılabiliyor, MiG-29 ise bunu yapamıyor” denen makalede, MiG tasarım bürosunun bu aracı ‘saldırı uçağının en iyi özelliklerini ortaya çıkaran çok amaçlı bir makineye’ dönüştürmeye çalıştığı ifade edildi.
 
Yeni Rus avcı uçağının tasarım bürosunun daha önceki ürünleri için geliştirilen modern teknik çözümlerinin birçoğunu barındırdığına dikkat çeken Episkopos, MiG-35’in ileriye dönük muazzam bir sıçrama olduğunu vurguladı:
 
“Bu uçak Rus havacılık mühendisliğinin ve uzun süreli deneyim birikiminin doruk noktası oldu ve şu anda Rusya’da kullanılan en etkili çok amaçlı avcı uçağıdır.”
 
(Sputnik)

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