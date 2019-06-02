ABD'nin MiG-35 korkusu: Rusya’da kullanılan en etkili avcı uçağı

NI'de Mark Episkopos imzasını taşıyan makalede, Rusya’nın benzersiz teknik özellikleri için ‘4++’ nesline dahil edilen yeni avcı uçağı MiG-35’in, çok yakın gelecekte ABD’nin F-35 avcı uçağı ile rekabet edebileceği belirtildi.

Yeni MiG-35’in üzerinde 9 süspansiyon noktasının bulunduğu belirtilen yazıda, bu sayede uçağın ateş gücü bakımından selefi MiG-29’dan çok daha üstün olduğu, ayrıca bu hava aracının daha gelişmiş bir şasi ve yüksek mukavemeti olan çerçeve ile donatıldığı vurgulandı.

“MiG-35, hedeflere lazer aydınlatmasıyla ve GLONASS (uydu sistemi) ile kilitlenen TV güdümlü KAB-500 uçak bombaları ile tamamen uyumlu ve bu nedenle en yoğun çatışmalara katılabiliyor, MiG-29 ise bunu yapamıyor” denen makalede, MiG tasarım bürosunun bu aracı ‘saldırı uçağının en iyi özelliklerini ortaya çıkaran çok amaçlı bir makineye’ dönüştürmeye çalıştığı ifade edildi.