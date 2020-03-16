İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4147
  • EURO
    7,1318
  • ALTIN
    308.13
  • BIST100
    87888.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin Missouri eyaletinde silahlı saldırı: 5 ölü
Dünya

ABD'nin Missouri eyaletinde silahlı saldırı: 5 ölü

ABD'nin Missouri eyaleti Springfield kentindeki silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

AA16 Mart 2020 Pazartesi 17:32 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 17:32
ABONE OL

Springfield Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, petrol istasyonuna giren silahlı saldırganın, çalışanlardan ve o anda oradaki müşterilerden 3 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Olay yerine gelen 2 polisle girilen çatışmada, bir polis memurunun hayatını kaybettiği, diğerinin ise yaralandığı, yaralı polisin hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Zanlının daha sonra içeride kendi silahından çıkan kurşunla öldüğü bilgisine yer verildi.

Yetkililer, silahlı saldırının sebebini henüz bilmedikleri ve olay hakkında incelemelerin sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.

72 gün geride kaldı... Gülistan'dan hala iz yok

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS
Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Savaş eğitimine başladık
Savaş eğitimine başladık

Savaş eğitimine başladık

ABD'de kaos! Halk isyanda... Trump: Sorumluluk almıyorum
ABD'de kaos! Halk isyanda... Trump: Sorumluluk almıyorum

ABD'de kaos! Halk isyanda... Trump: Sorumluluk almıyorum

Test sonuçları belli oldu
Test sonuçları belli oldu

Test sonuçları belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.