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  • ABD'nin New Jersey eyaletinde orman yangını! 2000 dönüm ormanlık alan küle döndü
Dünya

ABD'nin New Jersey eyaletinde orman yangını! 2000 dönüm ormanlık alan küle döndü

ABD'nin New Jersey eyaletinde çıkan orman yangınları, özellikle Passaic ilçesindeki West Milford kentinde büyük zarara yol açtı. Yangınların dağlık bölgeye de yayılmasıyla, 2 bin dönümden fazla ormanlık alan küle döndü.

AA10 Kasım 2024 Pazar 18:08 - Güncelleme:
ABD'nin New Jersey eyaletinde orman yangını! 2000 dönüm ormanlık alan küle döndü
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ABD'nin New Jersey eyaletinde, 9 Kasım'da birden fazla orman yangınının hızla yayılmasının ardından bölge genelinde duman uyarısı yapılırken, yetkililer, vatandaşları açık alanlarda bulunmamaları ve hava kalitesiyle ilgili uyarıları dikkate almaları konusunda uyardı.

Yangınların rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yer alan ve Passaic ilçesinde yer alan West Milford kentindeki yangın, dağlık bölgeyi de kaplayarak 2000 dönümden fazla alan yanmasına yol açtı.

  • New Jersey
  • ABD orman yangını

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