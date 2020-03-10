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Dünya

ABD'nin özel temsilcisi Halilzad: Taliban'la esir takası Afganlar arası müzakerenin yolunu açacak

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, 'Taliban ile esir takasının Afganlar arası müzakere yolunu açacağını' söyledi.

AA10 Mart 2020 Salı 13:52 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 13:52

Halilzad, yaptığı açıklamada, halk destekli bir ulusal müzakere heyetinin kurulmasının önemine işaret etti.

Özel temsilci, "Taliban ile esir takası Afganlar arası müzakere yolunu açacaktır." dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, dün yemin töreninde yaptığı konuşmada, Taliban mahkumlarının serbest bırakılması için bugün karar çıkaracağını açıklamıştı.

- TALİBAN'DAN ESİR TAKASI AÇIKLAMASI

Öte yandan, Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin, ABD-Taliban anlaşması kapmasında yapılacak esir takası konusunda ABD yetkililerine mahkum listesi verdiklerini belirtti.

Verilen listeye göre Taliban mahkumlarının serbest bırakılmasını istediklerini ifade eden Şahin, listenin dışında bir serbest bırakma olmasını kabul etmediklerini kaydetti.

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