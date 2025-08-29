ABD'nin Paris Büyükelçisi Kushner'e göre Avrupalılar Ukrayna konusunda hiçbir şey başaramadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı mektubun ardından Fransa Dışişleri Bakanlığına çağırılan Büyükelçi Kushner, LCI kanalında katıldığı yayında mektubuna ve iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin konuştu.

- "TRUMP, AB'YE GÜMRÜK VERGİLERİ İLE FİNANSAL İLİŞKİLERİ DAHA ADİL KILMAYA ÇALIŞIYOR"

Kushner, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'ye otomobil, otomobil parçaları, ilaç ve yarı iletkenler dahil olmak üzere yüzde 15 oranında gümrük vergisi ödemesini içeren ticaret anlaşmasının finansal ilişkilerde "adaleti sağlamak" için yapıldığını savundu.

Fransız hükümetinin sıcak bakmadığı anlaşmaya ilişkin Kushner, "Trump, ABD'nin çıkarlarını korumaya çalışıyor. ABD'de kayda değer sayıda insan Fransa'nın ülkemizin milyarlarından faydalandığını düşünüyor. Trump, finansal ilişkileri daha adil hale getirmeye çalışıyor." dedi.

- "MEKTUBUM MACRON'A KARŞI DEĞİLDİ"

Trump ve Macron'un oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Kushner, Dışişleri Bakanlığa çağırılmasına neden olan mektubunun da Macron'a karşı çıkış niteliğinde olmadığını ifade etti.

Mektubunun, Fransız hükümetinin Yahudi karşıtlığıyla mücadelede daha güçlü adımlar atması için bir "eylem" çağrısı olduğunu belirten Kushner, "Fransa'nın iç işlerine müdahale etmek gibi bir işinin olmadığını" dile getirdi.

Öte yandan Kushner, Yahudi toplumuna mensup biri olarak Fransa'daki Yahudilerin yaşadıklarına şahit olduğunu ifade ederek, "Fransa'daki Yahudi karşıtlığı korkunç." dedi.

- "Dışişleri Bakanlığına gitmemem saygısızlık değil"

Macron'a yazdığı mektup üzerine Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını ancak kendisinin yerine görüşmeye ekibinin gittiğini söyleyen Kushner, bu davranışının "bir saygısızlık" göstergesi olmadığını belirtti.

Kushner, "Fransız hükümeti ile dalga geçme gibi bir amacının olmadığını" vurguladı.

- "AVRUPALILAR UKRAYNA KONUSUNDA HİÇBİR ŞEY BAŞARAMADI"

Sunucunun, Trump'ın Washington'da AB liderlerini ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi ağırladığı görüşmeleri ve bu görüşmeler sırasında Trump'ın Avrupa liderlerini karşısına alarak konuştuğunun görüldüğü fotoğrafı hatırlatarak, Ukrayna barış müzakerelerinde ABD'nin başarılı olup olmadığını sorması üzerine Kushner, "Trump, 8 aydır görevde ve halihazırda harika bir iş çıkarıyor. Avrupalıların protokolü olabilir ancak bu zorluk (Ukrayna) konusunda hiçbir şey başaramadılar." dedi.

Kushner, Trump'ın bu çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü'nü almayı hak ettiğini düşündüğünü söyledi.

- KUSHNER DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞIRILMIŞTI

ABD'nin Paris Büyükelçisi Kushner, Macron'a hitaben yazdığı ve Fransa hükümetini "Yahudi karşıtlığıyla mücadelede yeterli önlem almamakla" suçladığı mektubun ardından Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Kushner'in iddialarını kesin bir şekilde reddetmişti.

Kushner, Dışişleri Bakanlığına kendisinin yerine ekibinin gittiğini açıklamıştı.

ABD'nin Paris Büyükelçisi Kushner, Trump'ın kızı İvanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babası.