O depo insanlığın sonunu getirebilir

SOĞUK SAVAŞ MİRASI

Washington, Sovyetler Birliği’yle karşılıklı silahlanma yarışına sahne olan Soğuk Savaş dönemi boyunca, çoğunluğu Pasifik Okyanusu’ndaki Marshall Adaları’nda olmak üzere 70’e yakın nükleer deneme yaptı. ABD ordusu, uluslararası tepkilerin artması üzerine, 1970’li yıllarda, çevreye saçılan binlerce tonluk ölümcül radyoaktif atığı toplanarak Marshall Adaları’na bağlı Runit Adası’nda inşa edilen “Kaktüs Kubbesi” adlı beton bir depoya koydu. Deponun üzerine de beton bir kapak konularak atıkların üzeri örtüldü.

BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BULUN

85 bin metreküp radyoaktif toprağın yanı sıra uranyum ve plütonyum gibi nükleer atıkların onlarca yıldır tutulduğu beton yapının ömrü 100 yıl olarak planlanmıştı. Ancak deponun 45 santimetre kalınlığındaki duvarında çatlak oluştuğu ve buradan radyasyon sızdığı öne sürüldü. Birleşmiş Milletler, önlem alınması konusunda ABD’yi uyardı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uzmanlara en kısa zamanda çözüm üretme çağrısı yaptı. Uzmanlar radyasyonun okyanusa sızmasıyla 1986'daki Çernobil faciasından daha büyük bir felaketin insanlığın sonunu getirebileceğini söyledi.