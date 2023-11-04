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Dünya

ABD'nin petrol sondaj kuleleri azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 azalarak 496'ya geriledi.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 09:35 - Güncelleme:
ABD'nin petrol sondaj kuleleri azaldı
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Ekim - 3 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 8 azalarak 496 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 117 azaldı.

Perşembe gününü 86,85 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 84,89 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 80,51 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 82,46 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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