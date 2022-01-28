ABD'nin Pittsburgh kentinde Biden'ın ''altyapı ziyareti'' öncesi köprü çöktü

AA 28 Ocak 2022 Cuma 17:27 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 17:27

Pittsburgh Kamu Güvenliği Birimi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, karla kaplı köprünün sabah saatlerinde çöktüğü bildirildi.

Pittsburgh Belediye Başkanı Ed Gainey, olayda ölen olmadığını açıkladı.

Kentin İtfaiye Şefi Darrly Jones ise köprü çöktüğü esnada üzerinde 3 ya da 4 aracın olduğunu, olayda hafif yaralanan 10 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü belirtti.

Köprünün Biden'ın bugün kente yapacağı "altyapı" temalı ziyaretten saatler öncesinde çökmesi dikkati çekti.

- Beyaz Saray: Biden'ın ziyaret planında bir değişiklik yok

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın söz konusu olay hakkında bilgilendirildiğini kaydetti.

Köprünün çökme nedenine ilişkin Beyaz Saray ekibinin yerel yetkililerle yakın temas halinde olduğunun altını çizen Psaki, "Biden, bugünkü ziyaretine planlandığı gibi devam edecek ve yerel yetkililer ile sahada yapabileceklerimiz üzerine iletişimde kalacak." ifadelerini kullandı.

