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Dünya

ABD'nin planı hazır! Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse...

ABD, Ukrayna'nın işgal edilmesi durumunda başlıca Rus bankaların finans sistemiyle bağını kesmeyi düşünüyor.

Reuters21 Şubat 2022 Pazartesi 08:58 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 08:58
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Beyaz Saray, ABD'deki mali kurumların başlıca Rus bankalarından gelecek para transferlerini gerçekleştirmesini engellemek de dahil olmak üzere Rusya'ya karşı uygulanacak bir yaptırım paketi hazırladı.

Konuyla hakkında bilgi sahibi üç kaynağın verdiği bilgiye göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda uygulanacak olan yaptırımlar, başlıca Rus bankaları ile ABD bankaları arasında uluslararası ödemelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan "muhabir banka" ilişkilerini keserek Rusya'nın ekonomisine zarar vermeyi hedefliyor.

ABD'li yetkililer daha önce yeni yaptırımların bankacılık işlemlerini kapsayacağını belirtmişlerdi. Ancak küresel para hareketlerinin temelini oluşturan muhabir banka ilişkilerinin yaptırım paketinin bir parçası olacağı bilinmiyordu.

Beyaz Saray ve ABD Hazine Bakanlığı sorulara cevap vermedi.

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