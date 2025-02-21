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Dünya

ABD'nin Rusya'yla yapılacak olası anlaşmanın şartlarını Ukrayna ve Avrupa'ya dayatmayacak iddiası

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik ABD-Rusya müzakereleri sonucunda ulaşılacak herhangi bir ikili anlaşmanın şartlarını Ukrayna ve Avrupa'ya dayatma planının bulunmadığı kaydedildi.

AA21 Şubat 2025 Cuma 15:33 - Güncelleme:
ABD'nin Rusya'yla yapılacak olası anlaşmanın şartlarını Ukrayna ve Avrupa'ya dayatmayacak iddiası
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New York Times, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD-Rusya heyetleri arasında Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik toplantısının ardından bazı Avrupalı yetkililerle söz konusu görüşmeyi istişare ettiği telefon temaslarının detaylarına ulaştı.

Haberde, Rubio'nun, telefon görüşmelerinde Avrupalı mevkidaşlarına Rusya ile herhangi bir ikili anlaşmanın şartlarını Ukrayna ve Avrupa'ya dayatma gibi bir planlarının bulunmadığını ilettiği belirtildi.

Buna göre, Bakan Rubio ayrıca Riyad'daki görüşmelerin, Rusya'nın barış sürecindeki samimiyetini ölçmeye yönelik ilk adım olduğunu aktardı.

Diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılacak adımların, Rusya'nın gerçek niyetini anlamak için bir "test" olacağını belirten Rubio, "Eğer Moskova bu konuda bile ilerleme kaydedemezse, Ukrayna konusunda da ciddi olmadıkları ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın davranışlarında "gözle görülür bir değişiklik" olmadığı sürece ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını kaldırmayacağını söyleyen Rubio, ülkenin ABD'nin istediği adımları atmaya başlaması halinde bazı yaptırımların "sınırlı bir şekilde hafifletilmesine" olanak sağlanacağını vurguladı.

Rubio, sadece bir toplantı yaparak, Rusların anlaşma konusunda ciddi olup olmadıkları konusunda emin olamayacağını Avrupalı yetkililere aktardı.

Öte yandan Rubio, Moskova'nın görüşme sürecini ilerletme niyetinin olabileceğine dair izlenim edindiğini söyledi.

- ABD VE RUSYA MÜZAKERELERİ

ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma konularını görüşmek üzere 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.

Bu toplantı, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta yaptığı telefon görüşmesinin ardından gerçekleşmişti.

Riyad'daki görüşmeler 4,5 saat sürmüş ve taraflar Ukrayna konusunda ilerleyen süreçte temaslarını sürdüreceklerini belirtmişti.

Bununla beraber, Başkan Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i "diktatör" olarak tanımlaması ve eleştirmesi ile Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik ABD-Rusya müzakerelerine AB ülkeleri ve Ukrayna'nın dahil edilmemesi bu ülkelerde tepkiye neden olmuştu.

Bir çok ülke müzakerelerde Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin de yer alması çağrısı yapmıştı.

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