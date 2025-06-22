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Dünya

ABD'nin saldırısı sonrası İran'dan ilk açıklama

İran, Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerinin hava saldırısına uğradığını teyit etti. İran, ABD'nin saldırısına uğrayan nükleer tesislerde yapılan incelemelerde sızıntı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

AA22 Haziran 2025 Pazar 07:34 - Güncelleme:
ABD'nin saldırısı sonrası İran'dan ilk açıklama
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İsrail-İran Savaşı 10'uncu gününde karşılıklı saldırılarla devam ederken, ABD ilk defa savaşa fiilen dahil oldu. ABD, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini vurdu. Saldırıları doğrulayan İran, nükleer sızıntı olmadığını açıkladı.

İRAN SALDIRILARI TEYİT ETTİ

İran, Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerinin hava saldırısına uğradığını teyit etti.

İRAN: ABD, ULUSLARARASI YASALARA AYKIRI VAHŞİ BİR EYLEMLE İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNE SALDIRDI

İran, ABD'nin Fordo, Natanz ve İsfahan'daki tesislere saldırısının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'ın nükleer tesislere saldırılara "kayıtsızlığı ve hatta işbirliğiyle gerçekleştirildiğini" ve başta Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) olmak üzere uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

İRAN: ABD'NİN ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI SALDIRISINA UĞRAYAN NÜKLEER TESİSLERDE SIZINTI YOK

İran, ABD'nin saldırısına uğrayan nükleer tesislerde yapılan incelemelerde sızıntı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Ulusal Nükleer Güvenlik Sistemi Merkezinden yapılan açıklamada, ABD'nin İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise uluslararası hukuka aykırı saldırısının ardından nükleer sızıntı ihtimaline karşı tesislerin çevresinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, incelemeler sonunda tesislerde radyoaktif sızıntının olmadığının anlaşıldığına işaret edilerek, "Alınan önlemler ve önceki planlama ile radyoaktif madde tespit sistemleri tarafından kaydedilen bilgiler dikkate alındığında, herhangi bir kirlenme belirtisi kaydedilmemiştir. Bu nedenle, söz konusu tesislerin çevresinde yaşayan sakinler için herhangi bir tehlike bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

Öte yandan İran devlet televizyonu, saldırı haberlerini teyit etmeden tesislerin daha önceden boşaltıldığını ve nükleer malzemelerin başka bir yere taşındığını duyurmuştu.

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