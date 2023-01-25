ABD'nin silah ihracatı 2022 mali yılında yaklaşık yüzde 49 arttı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2022 mali yılına ait silah transferi ve savunma ticaretine ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, ABD'li şirketlerin doğrudan askeri teçhizat satışları 2022 mali yılında yüzde 48,6 artışla 153,7 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde ABD hükümeti aracılığıyla gerçekleşen askeri teçhizat satışları da bir önceki mali yıla kıyasla yüzde 49,1 artarak 51,9 milyar dolara çıktı.

Böylece ABD'nin askeri teçhizat ihracatı 2022 mali yılında yüzde 48,85 artışla toplam 205,6 milyar dolara ulaştı.

ABD'nin yabancı ülkelere askeri teçhizat satışı 2021 mali yılında 138,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Geçen mali yıl içinde onaylanan satışlar arasında, Endonezya'ya 13,9 milyar dolar değerinde F-15ID savaş uçağı, Yunanistan'a 6,9 milyar dolar değerinde çok görevli yüzey muharip gemileri ve Polonya'ya 6 milyar dolar değerinde M1A2 Abrams tanklarının satışı yer aldı.

Aynı dönemde ABD yönetimi, Suudi Arabistan'a 3,05 milyar dolar değerinde Patriot füzelerinin, Kuveyt'e 3 milyar dolar değerinde Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi'nin (NASAM), Mısır'a 2,6 milyar dolar değerinde CH-47F Chinook Helikopterlerinin ve Birleşik Arap Emirliklerine 2,3 milyar dolar değerinde Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sisteminin satışını onayladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, silah transferleri ve savunma ticaretinin bölgesel ve küresel güvenlik için potansiyel uzun vadeli etkileriyle ABD dış politikasının önemli araçları olduğu belirtildi.

Yabancı hükümetler ya şirketlere görüşerek doğrudan ya da ABD Savunma Bakanlığı ile yürütülen görüşmeler sonucu ABD'den askeri teçhizat alabiliyor. Her iki yöntemde de askeri teçhizatın satışının gerçekleşebilmesi için ABD hükümetinin onayı gerekiyor.