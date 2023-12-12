ABD'nin son Şam Büyükelçisi Ford: Türkiye bu ortaklıktan memnun değil

TRT World Forum 2023'e katılmak için İstanbul'a gelen Ford, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ford, "YPG'ye desteğin devam edeceğini düşünüyorum. Biden yönetimi Amerikan güçlerini Suriye'nin doğusunda tutmakta ısrarlı ve yerel bir ortağa ihtiyaçları var. Amerikalıların 10 yıldır sahip olduğu yerel ortak ise YPG. Biden yönetimi Türkiye'nin bu ortaklıktan memnun olmadığını biliyor ama Beyaz Saray ve Biden yönetimi, tutumunu değiştirmeyecek." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ı durdurmak iddiasıyla silahlandırılan ve ABD'nin bölgedeki en önemli yerel müttefiki haline gelen PKK/YPG'nin DEAŞ'ı kalıcı olarak ortadan kaldırmaya yardımcı olamayacağının altını çizen Ford, "Şu anda Deyrizor ili gibi yerlerde muhtemelen DEAŞ'ın, YPG ile Arap topluluklar arasındaki sürtüşmeden fayda sağladığı yönünde sorunlar görüyoruz." diye konuştu.

Ford, Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un geçen hafta Senato'ya sunduğu ve reddedilen "ABD askerlerinin Suriye'den geri çekilmesi" karar tasarısı hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Senatör Paul'un Amerikan güçlerinin Suriye'den ayrılması gerektiğini söylediğine işaret eden Ford, tasarıya 13 "evet" oyu verildiğini, 84 senatörün ise Paul'un fikrine karşı çıktığını hatırlattı.

Ford, "Bu oylama gösteriyor ki Suriye'nin doğusundaki Amerikan askeri varlığına hala güçlü bir siyasi destek var. Ancak ilginç olan bir diğer husus da aşırı solcu Demokratların, Bernie Sanders, Elizabeth Warren ve Christopher Murphy gibi önemli isimlerin, aşırı sağcı bazı Cumhuriyetçilerle Rand Paul'u destekleyen şekilde oy kullanmasıydı. Yani aşırı sol ve aşırı sağ bir arada. Tabii ki Donald Trump da aşırı sağdan geliyor ve bu da Amerikan siyasi bakış açısının zamanla değiştiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

ABD-Asya ekonomik ilişkilerinin son derece önemli olduğunu ve Biden yönetiminin dikkatini Uzak Doğu'ya, özellikle de Çin'e vermek istediğini söyleyen Ford, önce Rusya-Ukrayna Savaşı ardından da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Washington'un dikkatini Asya'dan alıp yeniden Avrupa ve Orta Doğu'ya çevirdiğini belirtti.

Ford, "Biden yönetiminin bundan memnun olduğunu sanmıyorum ancak bundan kaçamazlar." dedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI



Biden yönetiminin iki şey istediğini dile getiren Ford, bunlardan birincisinin "iki devletli çözüm"ü kabul etmediği için Hamas'ın Gazze'deki kontrolünü sonlandırmak, ikincisinin ise İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmemesi olduğunu kaydetti.

Ford, Biden yönetiminin Hamas'ın Gazze'den çıkarılması ve sivillerin öldürülmemesi konusunda derin bir çelişkiye düştüğünü ve bu çelişkiye bir çözüm bulamadığını söyledi.

İsrail'in eylemlerinin soykırım niteliği taşıdığının bu konuda uzman birçok kişi tarafından dile getirildiğine işaret eden Ford, 7 Ekim ve sonrasında yaşanan saldırılarda 1200 İsraillinin, buna karşılık 15 bin Filistinlinin öldürüldüğünü ve bunun orantılı olmadığını belirtti.

Ford, "Bu, sorunun askeri çözümü olmadığını gösteriyor, siyasi çözüme ihtiyaç var." dedi.