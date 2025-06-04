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Dünya

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack: Trump tehdit için kullanılamayacak bir Suriye öngörüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye ve bölgesel gelişmeleri görüşen ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 'Başkan Trump, İsrail de dahil olmak üzere komşularını tehdit için herhangi bir üçüncü taraf, ulus devlet ya da devlet dışı aktör tarafından platform olarak kullanılamayacak bir Suriye öngörüyor' dedi.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 21:38 - Güncelleme:
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack: Trump tehdit için kullanılamayacak bir Suriye öngörüyor
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Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Netanyahu ile Batı Kudüs'te görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından gelen paylaşımında Barrack, "Başkan Trump, İsrail de dahil olmak üzere komşularını tehdit için herhangi bir üçüncü taraf, ulus devlet ya da devlet dışı aktör tarafından platform olarak kullanılamayacak bir Suriye öngörüyor." ifadesini kullandı.

"BURADA BARIŞ İSTİYORUZ"

Suriye TV'ye 30 Mayıs'ta röportaj veren ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye ile İsrail arasındaki müzakere sürecine değinmişti.

Büyükelçi Barrack, İsrail ile ABD arasında olan ilişkilerin din temelli değil, stratejik ve güvenlik odaklı olduğunu dile getirerek, "ABD'nin rolü burada basitçe diyaloğu başlatmak. Burada barış istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Barrack, Suriye-İsrail arasında barış için ilk adımın saldırmazlık anlaşması bunun ardından karşılıklı sınır anlaşmaları olabileceğini vurgulamıştı.

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