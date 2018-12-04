ABD'li Jeffrey, terör örgütü PKK/PYD'li 50 grubun Münbiç'ten ayrıldığını ileri sürdü

Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Suriye'ye ilişkin İngiltere, Fransa, Almanya, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

- Münbiç'ten 50 grup ayrıldı iddiası

Jeffrey, AA muhabirinin Türkiye ve ABD arasında çizilen Münbiç Yol Haritası gereğince bölgeyi terk etmesi gereken YPG/PYD terör örgütü üyelerinin bir kısmının hala Münbiç'te bulunduğu ve Türk askerlerine tehdit oluşturduğuna yönelik bir soruya ise bölgedeki gelişmeleri bizzat gözlemlediğini ve şu ana dek bölgeden 50 grubun ayrıldığını açıkladı.

Özel temsilci, bölgeden Türk askerlerine herhangi bir saldırı yapılmaması için ABD güçlerinin bölgede bulunduğunu ileri sürerek söz konusu bölgelerin güvenli ve istikrarlı olduğunu savundu.

Bunun ardından YPG/PYD yetkilileriyle görüşüp görüşmediği sorulan Jeffrey, “İşimi yapmak için kiminle görüşmem gerekirse görüşüyorum.” dedi.

- "Suriye'deki Kürt ve Araplarla siyasi bir gündemimiz yok"

Öte yandan, ABD'nin Suriye'deki Kürtlerle nasıl bir politikaya sahip olduğu sorulan Jeffrey, ABD'nin ülkedeki tek amacının DEAŞ'ı yenmek ve sorunlara siyasi bir çözüm oluşturmak olduğunu belirtti.

Jeffrey, "Bizim Suriye'deki Kürt ve Araplara yönelik herhangi bir siyasi gündemimiz yok. BM siyasi sürecini kabul eden her grupla çalışırız. Suriye’nin komşularına yönelik tehdit oluşturmayan ve teröre destek vermeyen gruplarlar çalışırız.” değerlendirmesinde bulundu.