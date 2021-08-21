ABD'nin tahliye trafiği! Sayı 13 bine ulaştı

AA 21 Ağustos 2021 Cumartesi 00:11 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 00:11

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan'dan tahliye edilenlerin transferi için yeni ülkeler ararken, Türkiye, İngiltere, Almanya, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Danimarka, Bahreyn, Kazakistan, Kuveyt, Tacikistan ve Özbekistan'ın söz konusu tahliye yolcularının uçuşlarına katkı sağlayacağını bildirdi.

Price, sadece ABD vatandaşlarının değil, aynı zamanda ABD'ye destek olan Afganların ve diğer ülke vatandaşlarının da söz konusu tahliye uçuşlarıyla bu ülkeler üzerinden aktarmalı uçuşlarla ABD'ye gönderileceğini belirtti.

Katar'dan bugün kalkan ilk uçağın da Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne ineceğini anlatan Price, bunun dışında başta Bahreyn ve BAE olmak üzere diğer ülkelere de tahliye yolcularının yavaş yavaş transfer için taşınacağını söyledi.

Price ayrıca, Arnavutluk, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Şili, Kosova, Makedonya, Meksika, Polonya, Katar, Ruanda, Ukrayna ve Uganda'nın, "risk altındaki belli sayıda Afgan'ın" ülkelerine yerleştirilmesi konusunda öneri yaptıklarını ve bu önerileri değerlendireceklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bu yana 13 binden fazla kişiyi Kabil'den tahliye ettiklerini sözlerine ekledi.

