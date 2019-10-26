''ABD’nin tek derdi Suriye petrolleri''

Barış Pınarı Harekatı ile birlikte bölgedeki maşası YPG/PKK’nın terör koridoru hayali suya düşen ABD, askeri güçlerini Suriye’de tutmak için petrol bahanesinin arkasına sığınmaya başladı. Başkan Donald Trump’ın önceki gün YPG/PKK’yı kastederek “Belki artık petrol bölgesine doğru ilerlemelerinin zamanı gelmiştir” şeklindeki açıklaması, Pentagon’u harekete geçirdi. Amerikan Savunma Bakanlığı, Suriye petrollerini korumak adına bölgeye asker sevk edeceğini bildirdi.

DEAŞ BAHANESİ

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, “Petrol yataklarının DEAŞ veya diğer istikrar bozucu aktörlerin eline geçmesini engellemek için ABD olarak, SDG ortaklarımızla koordineli bir şekilde Suriye’nin kuzeydoğusundaki pozisyonumuzu ek askeri unsurlarla tahkim edeceğiz” denildi. Açıklamanın ardından ABD Genelkurmay Başkanı Mike Milley, yeni petrol stratejisine ilişkin Beyaz Saray’da 10 Senatör’e brifing verdi. Toplantıya katılan Senatörlerden Cumhuriyetçi Lindsey Graham, planın petrolün İran’ın eline geçmesini önleyebileceğini söyledi.