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''ABD’nin tek derdi Suriye petrolleri''

YPG/PKK’nın terör koridoru projesi çökünce askerlerini Suriye’den çekmek zorunda kalan ABD, bölgede askeri varlığını sürdürmek için petrole sarıldı. Pentagon, Suriye’nin doğusundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviye yapacağını duyurdu. 

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Barış Pınarı Harekatı ile birlikte bölgedeki maşası YPG/PKK’nın terör koridoru hayali suya düşen ABD, askeri güçlerini Suriye’de tutmak için petrol bahanesinin arkasına sığınmaya başladı. Başkan Donald Trump’ın önceki gün YPG/PKK’yı kastederek “Belki artık petrol bölgesine doğru ilerlemelerinin zamanı gelmiştir” şeklindeki açıklaması, Pentagon’u harekete geçirdi. Amerikan Savunma Bakanlığı, Suriye petrollerini korumak adına bölgeye asker sevk edeceğini bildirdi.  

DEAŞ BAHANESİ  

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, “Petrol yataklarının DEAŞ veya diğer istikrar bozucu aktörlerin eline geçmesini engellemek için ABD olarak, SDG ortaklarımızla koordineli bir şekilde Suriye’nin kuzeydoğusundaki pozisyonumuzu ek askeri unsurlarla tahkim edeceğiz” denildi. Açıklamanın ardından ABD Genelkurmay Başkanı Mike Milley, yeni petrol stratejisine ilişkin Beyaz Saray’da 10 Senatör’e brifing verdi. Toplantıya katılan Senatörlerden Cumhuriyetçi Lindsey Graham, planın petrolün İran’ın eline geçmesini önleyebileceğini söyledi.

30 TANK VE 500 ASKER TAKVİYE  

Pentagon’un bölgeye yapacağı askeri takviyenin hacmi de belli oldu. Newsweek dergisi Suriye’nin Deyrizor kentine 30 Abrams tankı gönderileceğini yazdı. Fox News, tankların Konoko Gaz Tesisi yakınına konuşlandırılacağını belirtirken, Wall Street Journal gazetesiyse takviye gücün 500 askerden oluşacağını dile getirdi. Haberde “ABD, petrol yataklarını Suriye müzakerelerelerinde koz olarak görüyor” denilirken, Reuters’a bilgi veren Amerikalı üst düzey bir yetkili de “Petrol yatakları ABD’nin savaştaki en önemli kazanımlarından biri” diye konuştu. 

´Bulmaca Kulesi´ macerası sinemada devam ediyor

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