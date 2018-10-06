ABD’nin tek ulusal güvenlik sorunu İran! 

Barack Obama döneminde belirlenen son terörle mücadele yol haritasından tam 7 yıl sonra ABD’nin yeni ulusal güvenlik stratejisini açıklayan Başkan Donald Trump, tüm sorunları İran karşıtlığına indirgedi. ABD’de ilgili kurumlarca hazırlanan ‘Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisini’ onaylayan Trump, yeni ulusal güvenlik stratejisine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Benim liderliğim altında ABD teröre karşı mücadeleyi artırmıştır. İran Devrim Muhafızları ve İran’ın bölgesel güçlerine destek veren ABD’nin İran ile yaptığı berbat bir anlaşmaya son verdim” değerlendirmesine yer verdi.

‘OBAMA’YA BENZEMEYİZ’

Altı madde üzerinde durulan raporda, ‘teröristlerin ideolojik olarak kaynaklarına inileceği’ ve ‘aşırılığın uluslararası ortaklarını engelleneceği’ vurgulandı. Trump’ın mesajı sonrası Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yeni terörle mücadele stratejisine açıklık getirdi. İran’ı ‘dünyada uluslararası terörizmin merkez bankası’ olarak nitelendiren Bolton, “Yaptırımlarda hiçbir istisna olmamasını, İran’dan petrol ve gaz ihracatının sıfıra inmesini hedefliyoruz. Bunu illa ki başaracağımızı söylemiyorum ama Tahran şunu bilmeli: Biz Obama yönetimine benzemeyiz” dedi.

İSLAM’A DİL UZATTI

Bolton ABD’nin ‘tehlike’ olarak gördüğü temel ideoloji hakkında yaptığı yorumda ise haddini aşarak İslam’a dil uzattı. Obama yönetimi sırasında dünyadaki barışçıl Müslümanları rencide ettiği gerekçesiyle kullanılmayan ‘radikal İslam’ ifadesini tercih eden Bolton, “Radikal İslamcı terör örgütleri ABD ve çıkarlarına yönelik en üst düzey sınır ötesi tehdidi oluşturuyor. Bütün tehlike içeren ideolojilere bakıyoruz. Sadece Sünni ideolojilere değil, fakat 1979 İran İslam Devrimi’nden etkilenen ideolojilere de bakıyoruz” ifadelerini kullandı.