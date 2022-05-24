İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2022 Salı / 23 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,0729
  • EURO
    17,3143
  • ALTIN
    963.81
  • BIST100
    2375
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin Teksas eyaletinde ilkokula yapılan silahlı saldırıda en az 2 çocuk öldü
Dünya

ABD'nin Teksas eyaletinde ilkokula yapılan silahlı saldırıda en az 2 çocuk öldü

ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırı sonucu en az 2 çocuğun hayatını kaybettiği ve 13 kişinin de yaralandığı belirtildi.

AA24 Mayıs 2022 Salı 23:34 - Güncelleme:
ABONE OL

Yerel medyadan edinilen ilk bilgilere göre, saldırı San Antonio'nun 90 dakika batısındaki 16 binden fazla nüfusu bulunan Uvalde kasabasında gerçekleşti.

Yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Uvalde ilkokuluna düzenlenen saldırıda en az 2 çocuğun yaşamını yitirdiği, aralarında 45 yaşında bir yetişkinin de bulunduğu 13 kişinin de yaralı olarak Uvalde Memorial Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

Polis, şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyururken, sanık hakkında herhangi bir detay paylaşmadı.

Kasabadaki bütün okullar kapatılıp eğitime ara verilirken San Antonio polisinin olay yerine gönderdiği SWAT timlerinin, helikopter ve suç müfettişleri ile saldırıyı aktif olarak soruşturduğu bildirildi.

  • Teksas
  • silahlı saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.