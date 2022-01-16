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Dünya

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir kişi sinagogdakileri rehin aldı

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir saldırgan tarafından sinagogda rehin alınan kişilerden biri serbest bırakıldı.

AA16 Ocak 2022 Pazar 07:13 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 07:13
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Teksas'a bağlı Colleyville kenti polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 saat önce bir sinagogdaki kişilerin rehin alındığını bildirdi.

Sabah ayini sırasında silahlı bir kişinin sinagoga girerek Musevi din adamı haham dahil içerideki herkesi rehin aldığı, olaya SWAT ekibinin müdahil olduğu ifade edildi.

Yerel kaynaklara göre, rehin alınan 4 kişiden biri, saatler sonra serbest bırakıldı.

Teksas Valisi Greg Abbott, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dualarımız karşılık buluyor. Sinagogdaki rehinelerden birisi yaralanmadan kurtarıldı. Hala 3 rehine var. Colleyville Belediye Başkanı ile konuştum ve eyalet düzeyinde tam desteğimizi teklif ettim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın olaya ilişkin bilgilendirildiğini ve gelişmelerin yakından izlendiğini bildirdi.

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