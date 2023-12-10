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Dünya

ABD'nin Tennessee eyaletinde fırtına yıkıp geçiyor: 6 ölü 25 yaralı

ABD'nin Tennessee eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınada 1'i çocuk 6 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA10 Aralık 2023 Pazar 11:43 - Güncelleme:
ABD'nin Tennessee eyaletinde fırtına yıkıp geçiyor: 6 ölü 25 yaralı
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Yetkililer yaptığı açıklamada, Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinin Montgomery County bölgesinde şiddetli fırtına nedeniyle 1'i çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Montgomery County'de yaralı 23 kişinin tedavi altında olduğunu aktaran yetkililer, eyaletin farklı bölgelerinde birçok ev ve işyerinin hasar gördüğünü ifade etti.

Diğer yandan, Nashville Acil Durum Operasyon Merkezi, X'te yaptığı paylaşımda, şehir merkezinin kuzeyindeki bir mahallede fırtına nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Metropolitan Nashville Polis Departmanından yapılan açıklamada, söz konusu mahalleden yaralı 2 çocuğun hastaneye kaldırıldığı, çocukların hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

PowerOutage sitesine göre, 9 Aralık gecesi, eyaletteki şiddetli fırtınalar sebebiyle 80 binden fazla kişiye elektrik hizmeti verilemedi.

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