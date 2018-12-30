ABD'nin terör listesine aldığı Ebu Abbas'a Selman'dan destek

ABD Senatosu'nun Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin katil zanlısı ilan etmesinin ardından ABD ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim üst seviyeye çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarla Muhammed bin Selman'ı savunmasına rağmen ABD'li senatörler açık bir şekilde İbn Selman'ı Kaşıkçı cinayetinden ve Yemen'deki katliamlardan sorumlu tuttu.

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan habere göre ise, Veliaht Prens Muhammed bin Selman Yemen'de ABD'nin terör listesine aldığı Ebu Abbas isimli şahsa açık bir şekilde destek veriyor. Milyonlarca dolar değerindeki silah ve maddi desteğin yanı sıra Ebu Abbas'a Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından istihbarat bilgisi sağlanıyor.

47 yaşındaki Abbas, ABD'nin kendisini terör listesine almasının ardından verdiği röportajında, "Gerçek bir terörist olsaydım beni sorgulamak için alırlardı." ifadelerine yer verdi.

Ebu Abbas önderliğindeki grup özellikle Yemen'in Taiz bölgesinde gasp, yağma ve tecavüz suçlarıyla ön plana çıkıyor.