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Dünya

ABD'nin teröre desteği sürüyor! Göreve başlar başlamaz PKK'ya koştu!

ABD teröristleri beslemeye devam ediyor... Göreve yeni başlayan CENTCOM komutanı Michael Erik Kurilla, PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin ile görüştü.

Yeni Şafak15 Nisan 2022 Cuma 08:20 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 08:23
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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla, göreve başlamasından 11 gün sonra Suriye'ye gitti. Kurilla, burada terör örgütü YPG/PKK'nın sözde genel komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü.

CENTCOM'un başındaki Orgeneral Kenneth McKenzie, 3 Nisan'da Orgeneral Michael Erik Kurilla'ya devrederek emekli olmuştu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kurilla, göreve başlamasından 11 gün sonra Suriye'ye giderek, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde genel komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir araya geldi.

"BAĞLILIĞINI TEYİT ETTİ"

Terörist Kobani, Kurilla ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"CENTCOM Komutanı Kurilla'yı kabul etmekten onur duyduk. Komutan Kurilla ile IŞİD'e karşı ortak operasyonlar, güvenlik ve bölgesel istikrar konusunda kapsamlı ve verimli bir şekilde fikir alışverişinde bulunduk. CENTCOM'un yeni yönetimi Kuzeydoğu Suriye'de istikrarı korumaya yönelik bağlılığını teyit etti."

  • Michael Erik Kurilla

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