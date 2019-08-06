ABD'nin teröristleri koruma paniği: Türkiye'nin operasyonu kabul edilemez

Türkiye'nin Suriye kuzeyindeki terör yuvalarını temizlemek için planladığı yeni harekat, ABD'de paniğe neden oldu.

Tokyo gezisinde kendisine eşlik eden gazetecilere konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD'nin yeni Savunma Bakanı Mark Esper, ''Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi kabul edilemez. Ankara ile anlaşmayı umuyoruz.'' dedi.

Esper'in açıklaması, ABD heyeti ile Ankara'da gerçekleştirilen güvenli bölge görüşmelerinin ikinci gününde geldi.

TÜRKİYE'DEN KARARLILIK MESAJI

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye'den yapılan bütün açıklamalarda bölgenin teröristlerden temizlenmesi ile ilgili kararlılık mesajı verilmişti.

Yapılan açıklamalarda ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG ile angajmanını sonlandırması da özellikle vurgulanmıştı.